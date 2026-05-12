Il tour di Canto libero torna a Palermo | lo spettacolo omaggio al duo Mogol-Battisti al Teatro di Verdura

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, il tour di Canto Libero torna a esibirsi al Teatro di Verdura, offrendo uno spettacolo dedicato alla collaborazione tra Mogol e Battisti. L’evento segue il successo ottenuto lo scorso anno e viene riproposto a grande richiesta. Lo spettacolo rende omaggio ai brani più rappresentativi del duo, celebrando il periodo d’oro della loro musica. La rappresentazione è stata programmata per soddisfare il pubblico che apprezza questa collaborazione artistica.

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Dopo il grande successo dello scorso anno, a grande richiesta, torna in Sicilia Canto Libero, il grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Due tappe previste: il 30 luglio al Teatro di Verdura di Palermo e il 31 luglio al Giardino Corallo di Messina.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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