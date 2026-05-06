Il concerto Canto Libero si è svolto recentemente in una città toscana, dedicato alle canzoni di Battisti e Mogol. Durante l’evento sono state eseguite alcune delle loro composizioni più note, tra cui “Una donna per amico”, “La canzone del sole” e “Ancora tu”. La serata ha visto la partecipazione di diversi artisti e pubblico, con l’obiettivo di rendere omaggio a queste importanti figure della musica italiana.

Firenze, 6 maggio 2026 – Nel segno di Lucio Battisti, sulle ali di “Una donna per amico”, “La canzone del sole”, “Ancora tu” e altri capisaldi della canzone italiana. Dopo il tutto esaurito dello scorso febbraio, torna domenica 10 maggio al Politeama Pratese per “ Canto Libero”, concerto-spettacolo che rinverdisce il mito di Lucio Battisti e il suo sodalizio artistico con Mogol. I biglietti per questo nuovo appuntamento sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). “Canto Libero” è un tuffo nelle canzoni più belle di un duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magistralmente da una band di 10 elementi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol nel concerto Canto Libero

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