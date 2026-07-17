Uno studio pubblicato su 'Cancer Discovery' ha mostrato i primi risultati di un vaccino sperimentale che mira a prevenire il cancro al pancreas. La ricerca è stata condotta negli Stati Uniti e rappresenta un passo iniziale verso lo sviluppo di una strategia di prevenzione per questa forma di tumore. I dettagli sui test condotti finora non sono stati specificati, ma si tratta di una fase preliminare del progetto.

Milano, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Prevenire il cancro al pancreas con un vaccino. E' la speranza che si apre grazie ai risultati di uno studio Usa pubblicato su 'Cancer Discovery', rivista dell'American Association for Cancer Research. Ricercatori del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center e dello Skip Viragh Center for Pancreatic Cancer riferiscono che mKras-Vax, un vaccino sperimentale mirato alla mutazione Kras (uno dei principali fattori genetici responsabili del carcinoma pancratico), si è dimostrato sicuro e ha generato risposte immunitarie durature, potenzialmente in grado di prevenire il tumore in persone ad alto rischio di sviluppare un adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro al pancreas, la speranza di un vaccino per prevenirlo: lo studio e i primi test

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