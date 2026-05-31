In una sperimentazione clinica, alcuni pazienti hanno visto scomparire il cancro dopo aver ricevuto un nuovo vaccino antitumorale a tripla azione. I medici hanno definito i risultati come “senza precedenti”, evidenziando che il trattamento ha eliminato la malattia in alcuni di loro. La ricerca prosegue, ma i primi effetti sono stati considerati sorprendenti.

I medici li hanno definiti risultati "senza precedenti". Una sperimentazione clinica con un vaccino antitumorale a tripla azione ha eliminato la malattia in alcuni pazienti. Il farmaco, chiamato amivantamab, oltre a ridurre la dimensione dei tumori nel giro di poche settimane, in oltre un terzo dei pazienti è stato osservato che in 15 di loro i tumori erano scomparsi del tutto. I risultati. Lo studio è stato condotto su 102 pazienti (e 11 diversi Paesi) affetti da tumore alla testa e al collo, quest’ultimo è il sesto tumore più comune al mondo. Dopo la somministrazione del vaccino, i tumori si sono ridotti o sono scomparsi completamente in 43 pazienti: su 28 di essi c’è stata un’evidente riduzione della massa tumore e negli altri 15, come detto, della malattia non si è vista più traccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vaccino può eliminare il cancro: la speranza da un nuovo studio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Un vaccino può eliminare il tumore”, la speranza dal nuovo studioUno studio internazionale condotto in 11 paesi ha dimostrato che un nuovo vaccino può eliminare completamente i tumori nei pazienti.

“Io, malata per il vaccino anti-Covid, ignorata da Speranza”: l’esperienza raccontata in CommissioneDurante una seduta in Commissione, Ivana Mazzarella ha raccontato di essere ammalata a causa del vaccino anti-Covid e di sentirsi trascurata da un...

Temi più discussi: Un vaccino può eliminare il tumore, la speranza dal nuovo studio; Roland Garros, tris azzurro nel terzo turno: vincono Cobolli, Berrettini e Arnaldi; Un vaccino può eliminare il tumore, la speranza dal nuovo studio; Un vaccino può eliminare il tumore, la speranza dal nuovo studio.

Un vaccino può eliminare il tumore, la speranza dal nuovo studio x.com

Vaccino può eliminare il cancro: la speranza da un nuovo studioUn vaccino a tripla azione ha mostrato risposte senza precedenti su pazienti in cui il tumore era diventato resistente a chemioterapia e immunoterapia ... ilgiornale.it

Un vaccino può eliminare il tumore, la speranza dal nuovo studioIl Guardian anticipa i risultati di un trial: 102 pazienti affetti da tumore della testa e del collo hanno ricevuto l'iniezione. I tumori si sono ridotti o sono scomparsi completamente in 43 pazienti ... adnkronos.com

Ospedali dove posso ricevere il vaccino Gardasil-9? reddit