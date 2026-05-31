Cancro al pancreas un nuovo farmaco raddoppia il periodo di sopravvivenza | lo studio
Uno studio ha confermato che una pillola assunta quotidianamente può raddoppiare il tempo di sopravvivenza per i pazienti con cancro al pancreas. La ricerca ha analizzato l’efficacia di un nuovo farmaco, dimostrando un aumento significativo della durata di vita rispetto ai trattamenti precedenti. I risultati sono stati pubblicati in un rapporto scientifico, evidenziando il potenziale di questa terapia come opzione per migliorare le prospettive di chi soffre di questa malattia.
(Adnkronos) – Una pillola, presa ogni giorno, può raddoppiare il periodo di sopravvivenza per i pazienti colpiti da cancro al pancreas. Sono i risultati di una sperimentazione che gli esperti definiscono "un gamechanger" nella lotta contro uno dei tumori più letali. Le terapie attuali mostrano un'efficacia ridotta. Per decenni, evidenziano il Guardian e il Washington. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Tumore al pancreas, ecco il nuovo farmaco approvato dall'Aifa (ma solo per alcuni pazienti)
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