Cancro al pancreas un nuovo farmaco raddoppia il periodo di sopravvivenza | lo studio

Notizia in breve

Uno studio ha confermato che una pillola assunta quotidianamente può raddoppiare il tempo di sopravvivenza per i pazienti con cancro al pancreas. La ricerca ha analizzato l’efficacia di un nuovo farmaco, dimostrando un aumento significativo della durata di vita rispetto ai trattamenti precedenti. I risultati sono stati pubblicati in un rapporto scientifico, evidenziando il potenziale di questa terapia come opzione per migliorare le prospettive di chi soffre di questa malattia.