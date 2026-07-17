I lavori sul nuovo campo polivalente di San Pio, in via Giovanni XXIII, sono stati completati. Lo spazio sarà presto affidato in gestione e aperto al quartiere, offrendo un punto di ritrovo per bambini, ragazzi e famiglie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati completati i lavori del nuovo campo polivalente di San Pio, in via Giovanni XXIII. Uno spazio che sarà presto affidato in gestione e restituito al quartiere, diventando un nuovo punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie. Questa mattina il sopralluogo alla presenza dell’assessore Ettore IACOVACCI che commenta: “In questi giorni si è parlato tanto dell’ordinanza che vieta il gioco con il pallone in Piazza Libertà. Una decisione adottata per garantire la sicurezza e la piena fruibilità di uno dei luoghi più frequentati della città. Ma il messaggio è chiaro: non stiamo togliendo spazi allo sport, li stiamo creando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campetti Rossi riqualificati: spazio all’aggregazione

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