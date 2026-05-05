FOTO Un nuovo spazio di aggregazione | inaugurata l’area giochi del Parco Fratelli De Filippo

Questa mattina è stata aperta al pubblico una nuova area giochi nel Parco Fratelli De Filippo, situato a Ponticelli. L’inaugurazione ha visto la presenza di alcuni rappresentanti locali e cittadini, che hanno potuto usufruire dei nuovi spazi dedicati ai bambini. La struttura, inserita nel parco, comprende diverse attrezzature pensate per il divertimento e la sicurezza dei più piccoli. La zona si trova in un’area verde già frequentata da famiglie e residenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Inaugurata questa mattina l’area giochi allestita all’interno del Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli. La realizzazione dello spazio ludico si inserisce nell’intervento di riqualificazione che sta interessando l’intero parco: un progetto che l’Amministrazione Manfredi sta portando avanti con l’obiettivo di renderlo sempre più un luogo di aggregazione per grandi e piccoli, uno spazio di incontro e condivisione al servizio dell’intero quartiere. A seguire da vicino i lavori è stato l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, che questa mattina ha simbolicamente consegnato ai cittadini di Ponticelli la nuova area giochi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Un nuovo spazio di aggregazione: inaugurata l’area giochi del Parco Fratelli De Filippo Notizie correlate Parco con giochi per bambini, illuminazione e panchine: inaugurata la nuova area verdeUn nuovo spazio verde a disposizione dei cittadini: è stato aperto venerdì mattina il parchetto di via Macello, a Coronella. Poppi, inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona CappucciniArezzo, 26 marzo 2026 – Inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini a... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Napoli, nuova area per bambini nella villetta di Ponticelli: giochi inclusivi, verde e servizi; Nuovo Spazio Popolare, vecchie polemiche: a San Mauro gli anziani rischiano di restare a mani vuote; COMUNE DI NAPOLI * :INAUGURATA LA NUOVA AREA GIOCHI ATTREZZATA NEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO A PONTICELLI; Strade sicure anche per i più piccoli: torna Bimbimbici. Martedì 5 maggio 2026 alle ore 10.30, inaugurazione della nuova area giochi del Parco Fratelli De Filippo, recentemente realizzata nell’ambito dell’intervento di riqualificazione in corso nell’area del Parco. La nuova area ludica è stata progettata per accoglier - facebook.com facebook