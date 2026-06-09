L’ex Aermacchi a Varese sta subendo un intervento di rigenerazione che trasformerà l’area industriale dismessa in uno spazio di aggregazione. L’intervento prevede lavori di riqualificazione e riuso dell’area, che si estende su un vasto sito. I lavori sono in corso e coinvolgono diverse fasi di intervento per adattare l’area alle nuove funzioni pubbliche e comunitarie.

Varese – L’intervento di rigenerazione dell’ex Aermacchi non rappresenta soltanto il recupero di un’area industriale dismessa, ma si candida a diventare uno dei progetti urbanistici più significativi degli ultimi anni per Varese. La presentazione pubblica, ospitata nel Salone Estense gremito di cittadini, tecnici e amministratori, ha offerto il quadro di un’opera che punta a trasformare un simbolo del Novecento industriale in un nuovo s pazio di aggregazione, sport e socialità. A fare il punto sul progetto è stato Paolo Orrigoni, patron di Tigros e promotore dell’iniziativa privata. L’idea iniziale, ha spiegato, era quella di creare uno spazio di aggregazione per il quartiere, evolutosi poi in un grande polo sportivo grazie alla collaborazione con la Robur et Fides. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinascita ex Aermacchi: cosi un simbolo del Novecento industriale diventerà spazio di aggregazione

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