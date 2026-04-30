La Zls aiuto contro le crisi mondiali | Ma servono urgentemente le infrastrutture progettate

Il porto di Ravenna può affrontare le crisi mondiali grazie alle recenti misure introdotte dalla Zona logistica semplificata (Zls). Tuttavia, è stato sottolineato che sono necessarie con urgenza le infrastrutture pianificate per garantire una maggiore resistenza. La Zls mira a facilitare le operazioni portuali e a migliorare la competitività, ma il successo dipende dall’attuazione concreta dei progetti infrastrutturali previsti.

"Il porto di Ravenna può resistere alle varie crisi mondiali anche grazie alle nuove misure prevista dalla Zls, la Zona logistica semplificata, ma servono urgentemente le infrastrutture progettate". Lo ribadisce Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. Presidente Guberti, che impatto stanno avendo, e potranno avere, le varie crisi geopolitiche sui traffici del porto di Ravenna? "Grazie alla caratteristica multipurpose del nostro porto i volumi dei traffici sono ancora in positivo, ma se non si giungerà presto ad una risoluzione dell’attuale profonda crisi internazionale e ad uno sblocco dei mercati, i contraccolpi negativi arriveranno, sia per il sistema produttivo sia per punti di accesso delle materie prime e delle merci".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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