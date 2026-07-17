Cambio di sesso e nome il Ministero cancella il prof | niente carta docente per 3 anni Ora il tribunale lo riabilita

Dopo aver cambiato sesso e nome, il Ministero dell'Istruzione ha sospeso il diritto alla carta docente per tre anni, considerandola come se non avesse mai insegnato. Il provvedimento ha impedito all'insegnante di usufruire delle agevolazioni previste. Successivamente, un tribunale ha riabilitato i suoi diritti. La decisione del Ministero ha generato polemiche e si aspetta un nuovo intervento amministrativo.

Un'insegnante cambia sesso e nome. Il Ministero dell'Istruzione, di fatto, la cancella. Niente più carta docente per tre anni, come se non avesse mai insegnato. Ora il tribunale di Ravenna ha rimesso ordine, condannando il dicastero a versare 1.500 euro di bonus arretrati più 3.000 euro di spese legali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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