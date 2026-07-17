Oggi a Firenze sono stati registrati 40,6 gradi, il dato più alto dell’estate 2026. La grande ondata di caldo intenso ha raggiunto il suo apice, con temperature record che hanno messo sotto stress la città. Da lunedì 20 luglio, le temperature si abbasseranno, e un nuovo peggioramento è previsto a partire dal 27 luglio.

Firenze, 17 luglio 2026 – Raggiunto l’apice delle temperature record. Oggi, venerdì 17 luglio, a Firenze sono stati toccati i 40,6 gradi. Siamo completamente immersi a pieno regime nel nuovo, estremo clima di questa estate 2026. https:www.lanazione.itcronacamappa-fresco-toscana-epuwk8u9 Un quadro dove gli eccessi sono diventati la norma e in cui i numeri parlano da soli con 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni. Il tutto condito da vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, tra l'altro ci mette in guardia: questa è solo una media statistica di ciò che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo rovente, raggiunto l'apice delle temperature, da lunedì 20 stop alla grande afa. Nuovo cambio dal 27 luglio

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