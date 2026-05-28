Afa caldo rovente e temperature estreme | a maggio Parma mai così torrida negli ultimi 150 anni E non è finita

A maggio, le temperature a Parma hanno raggiunto oltre 36 gradi, segnando il record assoluto per il mese negli ultimi 150 anni. La regione ha sperimentato un’ondata di caldo intenso e persistente, con temperature estreme che non si erano mai verificate in questo periodo storico. Le condizioni di afa e caldo torrido sono proseguite senza interruzioni, e le previsioni indicano che la situazione potrebbe continuare.

Non c'è stato un caldo così torrido e intendo a Parma nel mese di maggio negli ultimi 150 anni. In questo mese è stata registrata infatti una massima storica assoluta per il mese in corso con oltre 36 gradi. Questo valore straccia il precedente record di maggio (che resisteva dal 2009) e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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