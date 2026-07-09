Meteo nuova ondata di caldo africano sull’Italia | temperature fino a 40°C e afa almeno fino al 20 luglio

Da dayitalianews.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'ulteriore ondata di caldo africano sta interessando l’Italia, con temperature che raggiungono fino a 40°C. L’anticiclone torna a dominare il cielo, portando afa persistente che durerà almeno fino al 20 luglio. La terza ondata di caldo dell’estate si estende su gran parte del territorio, interessando molte regioni. Le condizioni climatiche restano stabili e intense per diversi giorni.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone torna protagonista. L’Italia è alle prese con la terza ondata di caldo dell’estate, destinata a portare temperature elevate su gran parte del Paese per diversi giorni. Secondo le ultime previsioni, la fase più intensa potrebbe protrarsi almeno fino al 20 luglio, con valori massimi compresi tra 38 e 40°C in diverse aree della Penisola. Picchi elevati e notti sempre più afose. L’espansione dell’anticiclone africano favorirà un deciso aumento delle temperature, accompagnato da un marcato incremento dell’afa. Anche durante le ore notturne il caldo continuerà a farsi sentire, con le cosiddette “notti tropicali”, caratterizzate da temperature che difficilmente scenderanno sotto i 25°C in molte città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Nuova ondata di caldo africano: temperature verso i 40 gradi

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