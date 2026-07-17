caldo record tra ciclo mestruale impazzito e sesso difficile

Il caldo intenso che sta attraversando l’Italia ha causato variazioni nei cicli mestruali, con mestruazioni più abbondanti, in anticipo o in ritardo, e dolore maggiore. Alcune persone hanno segnalato anche difficoltà durante i rapporti sessuali, che risultano più complicati a causa di secchezza e fastidi. Nessuna causa medica specifica è stata indicata, ma le variazioni sono attribuite alle alte temperature.

In anticipo, in ritardo, più abbondante o doloroso. Anche il ciclo mestruale risente del caldo estremo che sta avvolgendo l’Italia. A sperimentarlo sono molte donne, come segnala Claudio Giorlandino, ginecologo, direttore Scientifico del Centro di Ricerche Altamedica e presidente della Società Italiana di Diagnosi prenatale e medicina materno fetale. “Da alcuni giorni stiamo ricevendo un numero insolitamente elevato di telefonate da parte di pazienti allarmate perché il ciclo è arrivato in ritardo, è comparso in anticipo, è più scarso, più abbondante o addirittura è saltato. Una situazione che sta interessando molte donne e che trova una precisa spiegazione biologica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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