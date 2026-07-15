Meteo impazzito caldo-record in Italia? Ma al Nord crollo di 15° | ecco quando

Il clima in Italia continua a mostrare variazioni estreme con un calo di 15 gradi al Nord, seguendo un periodo di caldo record. Le temperature si sono abbassate improvvisamente dopo picchi elevati, creando uno scenario di oscillazioni significative. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da ondate di caldo intenso e improvvisi cali termici. Le previsioni indicano che tali variazioni continueranno nelle prossime settimane, senza un andamento stabile.

Come un diagramma impazzito, fatto di picchi e vertiginose cadute, il meteo estivo è ormai lontano dall’essere stabile. Ondate di caldo e raffreddamenti repentini. Un’anomalia bella e buona, come riferisce il climatologo dell'Università di Camerino, Massimiliano Fazzini che, in un'intervista al Corriere della Sera, spiega come la comunità scientifica si trovi davanti a uno scenario senza precedenti: “Questa ondata di calore, che non so più se considerare come terza o un prolungamento della precedente, ha molte componenti anomale”. Se la Francia ha toccato punte record di 43-44 gradi, secondo Fazzini “arrivare a 43-44 gradi nella Francia occidentale è una cosa che non si era mai vista, ma chi dice che si arriverà a 50°C tra dieci-dodici giorni sta facendo fanta-meteorologia”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Londa di calore più potente mai registrata in Europa è solo linizio: cosa dicono i dati

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