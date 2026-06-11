È normale che il ciclo mestruale salti un mese?

Il ciclo mestruale può variare di mese in mese senza indicare necessariamente un problema. È considerato normale che possa saltare un ciclo, soprattutto in presenza di fattori come stress, cambiamenti di peso o alterazioni ormonali. La persona ha specificato di non essere attualmente in cerca di gravidanza e desidera sapere se questa variazione è normale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sintomi associati o sulla durata del ciclo, quindi è consigliabile consultare un medico se la variazione persiste o si presentano altri disturbi.

Buongiorno dottore, per ora non sto cercando una gravidanza ma vorrei capire se, allo stato attuale dei fatti, è tutto ok qualora ne volessi cercare una. Il mio problema è che il ciclo mestruale non è regolare: a volte ritarda anche di 20 giorni, in sostanza salta un mese. Ho fatto recentemente una visita ginecologica con ecografia transvaginale e il ginecologo mi ha detto che va tutto bene, che semplicemente il mio ciclo è più lungo degli altri. È davvero così? Il ciclo può variare così tanto da donna a donna? Ci potrebbero essere altre cause che portano le mie mestruazioni a essere così irregolari? La ringrazio se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, una irregolarità così marcata, tanto da fare “saltare” quasi un mese, non è certamente indice di buona funzionalità ovarica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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