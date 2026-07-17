In tutta Italia si sono verificati incendi e temperature molto alte. Sabato si prevede il massimo del caldo, con 19 città in bollino rosso. Da lunedì, però, le temperature inizieranno a scendere. Nel frattempo, la penisola si divide: al nord si sono registrati temporali, mentre al sud sono scoppiati numerosi incendi.

Caldo rovente in tutta Italia. Previsto per sabato il picco del caldo e 19 città da bollino rosso, ma da lunedì si cambia. Intanto, però, la penisola è divisa in due, tra temporali a nord e incendi al sud. Servizio di Fausto Nicastro TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo e incendi. Da lunedì scendono temperature

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