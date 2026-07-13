FIRENZE – Non si allenta la presa del caldo su Firenze. Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso anche per le prossime giornate, con un’ondata di calore destinata a proseguire almeno fino a mercoledì 15 luglio 2026 e temperature percepite che potranno raggiungere i 39 gradi. Il caldo è già molto intenso dalle prime ore della mattina. Alle 9.30 di oggi, 13 luglio, la stazione dell’Orto Botanico registrava 33,5 gradi, mentre alla stessa ora si rilevavano 31,8 gradi al Giardino di Boboli e, alle 9.35, 31,6 gradi alla stazione FIRENZE Università. Le temperature minime della notte sono rimaste elevate, comprese tra 22,5 e 23,4 gradi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: bollino rosso fino a mercoledì, temperature fino a 39 gradi. Paura per il rischio incendi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

Notizie e thread social correlati

Caldo a Firenze, 9 giorni di allerta consecutivi, bollino rosso fino a domenica. «Giovedì temperature giù di 10 gradi»A Firenze si sono verificati nove giorni consecutivi di allerta rossa per il caldo, con temperature che hanno superato i 36 gradi.

Allerta caldo a Roma, scatta il bollino rosso: temperature fino a 37 gradiNella giornata di lunedì 22 giugno 2026, Roma ha registrato temperature fino a 37 gradi, portando la città in allerta rossa.

Temi più discussi: Caldo, bollino rosso almeno fino a domenica per Firenze e Perugia; Sarà un caldo feroce: umidità in aumento, bollino rosso a Firenze e Perugia, temperature oltre la media ovunque; Caldo oggi, allerta massima in Italia: bollino rosso in due città; Terza ondata di calore almeno fino al 20 luglio, lunedì 43 gradi in Sardegna.

#Meteo Caldo record, di nuovo bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione a Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Ed è allarme siccità: la situazione più grave nel bacino del #Po. L'intervista della TGR a Davide Ferraresi, presidente @Lega x.com

Ondata di caldo record. In Italia 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. reddit

Caldo a Firenze: bollino rosso fino a mercoledì, temperature fino a 39 gradi. Paura per il rischio incendiNon si allenta la presa del caldo su Firenze. Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso anche per le prossime giornate, con un’ondata di calore destinata a proseguire almeno fino a merc ... firenzepost.it

Caldo record, brucia l’Europa: ancora incendi e vittime. E l’Italia non viene risparmiata: 7 città da bollino rossoSecondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore emanato dal ministero della Salute, aumentano anche i bollini rossi e arancioni: parliamo di allerta rischio salute per Firenze e Perugia in rosso gi ... affaritaliani.it