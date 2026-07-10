Da lunedì, le temperature in alcune zone dell’Italia potrebbero raggiungere i 40°C, anche nel Sud, a causa di una nuova ondata di caldo di origine africana. Dopo un weekend con temporali e grandinate, soprattutto al Nord e lungo l’Appennino, l’anticiclone subtropicale si rafforzerà nuovamente già a partire da lunedì.

Una nuova e più intensa ondata di calore di matrice africana è pronta a investire l’Italia e l’Europa occidentale nei prossimi giorni. Dopo un weekend di parziale tregua, con temporali e locali grandinate soprattutto al Nord e lungo l’Appennino, l’anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi rapidamente già a partire da lunedì. A determinare la nuova impennata delle temperature sarà una configurazione meteorologica nota come “omega block”, spiegata dal Cnr in una nota: un’area di bassa pressione a ovest della Penisola Iberica richiamerà aria calda di origine desertica, mentre un’altra depressione si consoliderà tra l’Europa orientale e il Mar Nero, intrappolando l’anticiclone sulle stesse zone per un periodo prolungato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nuova e più intensa ondata di caldo africano: da lunedì temperature fino a 40°C, anche al Sud

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terza ondata di caldo africano sull'Italia, le previsioni, quando arriva il picco

Notizie e thread social correlati

Meteo, nuova ondata di caldo africano sull’Italia: temperature fino a 40°C e afa almeno fino al 20 luglioUn'ulteriore ondata di caldo africano sta interessando l’Italia, con temperature che raggiungono fino a 40°C.

Caldo africano, seconda ondata in arrivo a giugno: temperature oltre 40 gradi (anche al Nord). Ecco dove e quando, le previsioniPrevisioni meteo indicano che a giugno arriverà una seconda ondata di caldo africano con temperature superiori ai 40 gradi, anche al Nord.

Temi più discussi: Canicola: una nuova fase di caldo intenso al Sud delle Alpi; Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo, ecco quando. Le previsioni; Cremona sotto la morsa del caldo africano: da mercoledì nuova ondata con punte fino a 38 gradi; Baritalia 2026 è Ultra Baritalia.

Su tutta l'Italia in arrivo una nuova e più intensa ondata di caldo africano: picchi fino a 40 gradi x.com

Caldo, nuova pesante ondata su Napoli e Campania: da mercoledì picchi fino a 40 gradiDopo una probabile tregua nel weekend, dalla prossima settimana nuova e ancora più intensa ondata di calore. In città possibili notti tropicali ... napolitoday.it

Idee per una Crociata meno intensa reddit

Caldo africano, nuova ondata bollente in arrivo: dove e quando. L'esperto: Picchi fino a 38 gradi, prossima settimana la più intensaIn questi giorni abbiamo assistito a un primo assaggio d'estate, con i termometri che hanno segnato picchi di calore particolarmente alti. Solo nelle ultime ore piogge e temporali sono tornati sulla ... ilmessaggero.it