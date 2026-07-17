Calciomercato Roma | raggiunto l’accordo economico con Moreira

La società ha raggiunto un accordo economico con il calciatore Moreira. Questa operazione segue il mancato rinnovo di contratto di Celik. Il direttore sportivo ha lavorato rapidamente per trovare un sostituto e consegnarlo all’allenatore in vista della prossima stagione. Non sono stati resi noti i dettagli dell’intesa né la durata del contratto. La trattativa si è conclusa in tempi brevi, portando a un nuovo acquisto per la rosa.

Dopo il mancato rinnovo di Celik, il direttore sportivo D’Amico si è subito messo all’opera per consegnare a Gasperini un rinforzo in vista della prossima stagione. Dopo le indiscrezioni che hanno accostato alla Roma profili come Dodô e un possibile ritorno di Zappacosta, nelle ultime ore la pista più calda porta a Diego Moreira. Chi è Diego Moreira. Classe 2004, Moreira è uno degli esterni più promettenti in Europa. Giocatore con doppio passaporto, nato a Liegi in Belgio ma cresciuto in Portogallo. La sua carriera calcistica inizia nelle giovanili del Benfica per poi trasferirsi al Chelsea. Avventura in Premier League mai iniziata, nemmeno una presenza dato il prestito al Lione, dove ha raggiunto 7 presenze stagionali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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