Calciomercato Napoli raggiunto l’accordo con Zeballos del Boca Juniors

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Boca Juniors per l’acquisto di Zeballos. Dopo aver comunicato l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club si sta concentrando sulle operazioni di mercato. La trattativa con il club argentino si è conclusa positivamente, e il trasferimento del calciatore è ora atteso nei prossimi giorni. La società sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali per l’arrivo dell’attaccante.

Il Napoli dopo aver annunciato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, è pronto a muoversi sul mercato per soddisfare le richieste del tecnico. I partenopei avrebbero infatti bloccato Exequiel Zeballos, esterno del Boca Juniors in scadenza di contratto, ma prima di affondare definitivamente il colpo sarà necessario liberare spazio in rosa attraverso alcune cessioni. Il Napoli ha bloccato Zeballos. Secondo Gianluca Di Marzio, Zeballos è finito fuori rosa al Boca Juniors dopo la scelta di non rinnovare il contratto con il club, in scadenza a dicembre. I partenopei sarebbero al lavoro per chiudere la trattativa che si completerà non appena si libererà qualche casella in rosa attraverso delle uscite. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Il Napoli ha l’accordo con il Boca Juniors per Zeballos ed incassa anche il si del calciatoreIl Napoli ha raggiunto un accordo con il Boca Juniors per l’acquisto di Exequiel Zeballos e ha ottenuto il sì del calciatore.

Chi è Exequiel Zeballos? Il gioiello del Boca Juniors bloccato dal Napoli: la sfida che attende Allegri con luiIl Napoli ha deciso di bloccare l'acquisto di Exequiel Zeballos, il giovane esterno classe 2002 del Boca Juniors, in attesa di definire i dettagli.

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Rafa Leão torna a parlare del *futuro* per la terza volta in 10 giorni. Ho già raggiunto ciò che volevo raggiungere al Milan. Se dovesse accadere, andrò via da qui molto felice, soddisfatto di aver aiutato a portare il club dove merita di essere. reddit