Roma femminile diramato il calendario estivo delle ragazze di Piovani

È stato pubblicato il calendario estivo della squadra femminile di Roma, guidata dall’allenatore Piovani. La squadra si prepara alla nuova stagione, dopo aver vinto sia lo Scudetto che la Coppa Italia nella scorsa annata. La pubblicazione del calendario segna l’inizio delle attività estive e dei programmi di allenamento in vista delle competizioni future. La squadra si sta organizzando per le sfide che si terranno nelle prossime settimane.

Con ancora negli occhi la storica doppietta di Scudetto e Coppa Italia conquistata dalla Roma femminile, i preparativi per la prossima stagione entrano già nel vivo. L’addio anticipato di Rossettini non ha rallentato la programmazione dell’estate giallorossa: la società, con estrema puntualità, ha diramato il calendario del precampionato estivo, con tanto di allenamenti aperti al pubblico e amichevoli probanti. Si parte il 16 luglio, tra poco più di una settimana: così, il nuovo arrivato mister Piovani avrà più di un mese e mezzo per mettere a punto i lavori preparatori in vista della prossima Serie A Women’s Cup, attesa per il weekend tra il 22 e il 23 agosto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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