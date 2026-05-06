Calciomercato Inter l’Atalanta non farà sconti per Ederson

L'Atalanta ha confermato di non essere disposta a trattare sul prezzo di Ederson, calciatore già oggetto di interesse da parte dell'Inter nella scorsa sessione di mercato. Il club nerazzurro continua a monitorare la situazione, anche se non ci sono novità ufficiali sui colloqui o sui tempi di eventuali trattative. La società bergamasca mantiene ferme le proprie richieste per il centrocampista.

Già corteggiato nella scorsa sessione di calciomercato, tra i possibili nomi che potrebbero interessare all’Inter per rinforzare il reparto nevralgico ritroviamo quello di Ederson. Il classe 1999 ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027. Questo vuol che l’Atalanta – proprietaria del cartellino Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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