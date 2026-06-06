Calciomercato Napoli l' avvocato di Allegri | Ha un contratto con il Milan per un' altra stagione
L'avvocato Giovanni Branchini ha dichiarato che il contratto tra Allegri e il Milan è ancora in vigore e durerà un'altra stagione. La sua intervista a Sportitalia si è concentrata sulla validità del legame contrattuale e sulla possibilità di una risoluzione anticipata. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli del contratto o sui piani futuri.
L'avvocato Giovanni Branchini, che cura gli interessi di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del rapporto contrattuale ancora in essere tra il suo assistito e il Milan e di un eventuale scioglimento del vincolo. "Quando si deciderà la situazione con il Milan? Quando ci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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