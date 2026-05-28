Calciomercato Napoli Sky | Accordo raggiunto con Allegri ora deve liberarsi dal Milan

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky riporta che un accordo è stato raggiunto tra il Napoli e Allegri, che ora deve liberarsi dal Milan. L’allenatore potrebbe tornare sulla panchina partenopea, come accadde nel 2014 alla Juventus, quando sostituì Antonio Conte. La trattativa è in corso e resta da definire il passaggio ufficiale.

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Massimiliano Allegri potrebbe essere ancora una volta il successore di Antonio Conte come avvenne nel 2014 alla Juventus. Secondo quanto riferisce Sky Sport il tecnico toscano ha raggiunto l'accordo con il sodalizio partenopeo per un contratto biennale. Resterebbero ormai da definire gli aspetti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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