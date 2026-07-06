Xu e Jiang hanno vinto in rimonta contro gli avversari in un match di Wimbledon 2026. Ora tocca agli azzurri, che se otterranno la vittoria, raggiungeranno per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 I due azzurri, qualora dovessero vincere, raggiungerebbero per la prima volta in carriera i quarti di finale a Wimbledon. 17.18 Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno sul Campo 12 il croato Nikola Mektic e lo statunitense Austin Krajicek. 17.15 La coppia cinese XuJiang batte per 4-6, 6-2, 6-4 ZvoranevaSiegemund. Tra pochi minuti toccherà al doppio azzurro BolelliVavassori, opposti a MekticKrajicek. 16.05 XuJiang pareggiano i conti vincendo il secondo set per 6-2. Dopo questo match toccherà a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti al croato Nikola Mektic e allo statunitense Austin Krajicek. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Xu e Jiang vincono in rimonta, ora tocca agli azzurri

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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori

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