LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek Wimbledon 2026 in DIRETTA | Xu e Jiang vincono in rimonta ora tocca agli azzurri

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Xu e Jiang hanno vinto in rimonta contro gli avversari in un match di Wimbledon 2026. Ora tocca agli azzurri, che se otterranno la vittoria, raggiungeranno per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 I due azzurri, qualora dovessero vincere, raggiungerebbero per la prima volta in carriera i quarti di finale a Wimbledon. 17.18 Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno sul Campo 12 il croato Nikola Mektic e lo statunitense Austin Krajicek. 17.15 La coppia cinese XuJiang batte per 4-6, 6-2, 6-4 ZvoranevaSiegemund. Tra pochi minuti toccherà al doppio azzurro BolelliVavassori, opposti a MekticKrajicek. 16.05 XuJiang pareggiano i conti vincendo il secondo set per 6-2. Dopo questo match toccherà a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti al croato Nikola Mektic e allo statunitense Austin Krajicek. 🔗 Leggi su Oasport.it

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