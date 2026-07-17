Calciomercato Milan rossoneri su Hojberg | ecco i numeri del danese

Il Milan sta valutando l'acquisto di Pierre-Emile Hojberg, centrocampista danese nato nel 1995, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Secondo fonti di mercato, il club rossonero tiene sotto osservazione il giocatore come possibile rinforzo per la mediana. Le trattative sono in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli economici o temporali.

Il mercato del Milan entra nel vivo e si arricchisce di un nuovo nome per la mediana. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe seguendo con attenzione il profilo di Pierre- Emile Hojberg, centrocampista classe '95 dell'Olympique Marsiglia. Calciomercato Milan, nuovo nome per la mediana. Il giocatore piace molto per la sua forte intelligenza tattica, fisicità ed esperienza, tutte caratteristiche che lo renderebbero un elemento ideale per il sistema di gioco di Amorim. Hojberg è considerato in uscita dal club francese, scenario che potrebbe garantire al diavolo delle condizioni economiche molto favorevoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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