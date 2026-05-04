Calciomercato Milan Ceccarini fa il punto su tutte le trattative dei rossoneri | ecco le sue sensazioni

Nel calciomercato del Milan, sono state riportate diverse trattative in corso o ipotizzate, tra cui l'interesse per alcuni calciatori di diverse nazionalità e profile. Tra le operazioni più discusse ci sono possibili trasferimenti di giocatori con esperienze in campionati esteri e di spicco. La situazione delle trattative resta in evoluzione, con aggiornamenti che vengono segnalati di continuo da fonti informate.

Nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb', Nicolò Ceccarini ha parlato dei principali colpi che il Milan sta pianificando in vista della prossima finestra di calciomercato. Di seguito, le dichiarazioni del giornalista. Sul difensore: "Il Milan è sempre più concentrato sulla difesa dove serve un innesto di assoluto livello. L'obiettivo principale resta Gila, anche se c'è da superare la resistenza della Lazio che, nonostante un solo anno di contratto, vuole monetizzare al massimo. II 50 per cento della cifra incassata infatti finirà al Real Madrid. II Milan però tiene aperte varie piste anche perché nel reparto gli innesti potrebbero esser due.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Ceccarini fa il punto su tutte le trattative dei rossoneri: ecco le sue sensazioni Rumors di calciomercato Milan: Chi sarà il prossimo attaccante dei rossoneri, Gimenez o Mateta Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, ma a che punto sono le trattative per i rinnovi di Leao e Pulisic? Le ultime Calciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista, ecco tutte le cifreCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Arsenal Ultime Notizie, Acquisti; Ceccarini: Se dovesse andare via Allegri, al Milan Sarri potrebbe essere un'idea; Mercato Milan, Ceccarini fa il punto: Per la difesa l'obiettivo resta Gila. Inviduato già il possibile sostituto di Leao; Sale Gabriel Jesus per l’attacco. L’esperto: Un’ipotesi su cui il Milan sta riflettendo. Ceccarini sul mercato del Milan: Si avvicina Goretzka. Gila primo obiettivo per la diesa, ma piace anche KristensenNel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato del Milan che è al lavoro per rinforzare anche la difesa in vista della prossima ... milannews.it Ceccarini: Se dovesse andare via Allegri, al Milan Sarri potrebbe essere un'ideaNiccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso a Radio Tutto Napoli. Qual è la tua sensazione sul futuro di Conte? Non è semplice conciliare ... milannews.it Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Zirkzee per Leão. Occhio a Schick. I segnali di Allegri #Calciomercato #milan #SempreMilan x.com #Mateta e il #Milan, non è ancora finita Ecco l'indizio che può riaprire tutto #SempreMilan #Calciomercato. Leggi tutto nei commenti. - facebook.com facebook