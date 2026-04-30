Il calciomercato del Milan si concentra sull'acquisto di un centrocampista di esperienza, con Anguissa tra i nomi principali. La società sta valutando i numeri e il valore del giocatore, che potrebbe rafforzare il reparto mediano. La decisione arriva dopo le indicazioni di Allegri, che ha richiesto giocatori già pronti per contribuire immediatamente alla squadra. La trattativa è in fase di definizione.

Massimiliano Allegri è stato chiaro con il Milan: per vincere subito servono giocatori pronti all'uso e con esperienza. Un profilo come Rabiot per intenderci. Ecco perché, in quest'ottica, bisogna tenere in considerazione Zambo Anguissa, centrocampista classe '95 del Napoli. Il club rossonero, secondo il giornalista sportivo Pellegatti, sarebbe sulle tracce del centrocampista napoletano, in scadenza con i partenopei a giugno 2027. "Anguissa avrebbe il ruolo di nuovo Kessié, un centrocampo di livello internazionale e completo. Potrebbe essere lui il nome per completare il centrocampo di Allegri, all’allenatore piace molto. Ha...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, i rossoneri puntano Anguissa: numeri e valutazione

CALCIOMERCATO MILAN : NON E UN'IDEA , è UNA DECISIONE

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