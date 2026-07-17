Calciomercato | Manna lavora per un portiere ed un esterno destro
Il direttore sportivo del Napoli sta cercando un portiere e un esterno destro per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Si stanno valutando diverse opzioni sul mercato, con l’obiettivo di trovare i profili più adatti alle esigenze tecniche della squadra. La ricerca si concentra su giocatori che possano affiancare il capitano, già titolare nel ruolo di esterno destro. Non sono stati ancora definiti i nomi, ma le trattative sono in corso.
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per completare la rosa del nuovo tecnico Allegri. Si sonda il mercato soprattutto per un portiere ed un esterno da affiancare al capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Come evidenzia Il Corriere del Mezzogiorno, il ritiro di Dimaro sarà il punto di partenza per definire le strategie del Napoli in vista della nuova stagione. Sarà proprio il lavoro sul campo a orientare le prossime mosse della società sul mercato. Si entra finalmente nel vivo, con il ritiro in Val di Sole prenderanno corpo le valutazioni che poi determineranno le scelte sul mercato. Massimiliano Allegri e il suo staff valuteranno da vicino la rosa a disposizione prima di prendere decisioni definitive. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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