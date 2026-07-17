Calciomercato | Manna lavora per un portiere ed un esterno destro

Notizia in breve

Il direttore sportivo del Napoli sta cercando un portiere e un esterno destro per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Si stanno valutando diverse opzioni sul mercato, con l’obiettivo di trovare i profili più adatti alle esigenze tecniche della squadra. La ricerca si concentra su giocatori che possano affiancare il capitano, già titolare nel ruolo di esterno destro. Non sono stati ancora definiti i nomi, ma le trattative sono in corso.