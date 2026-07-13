Calciomercato Milan può arrivare un esterno destro | ecco i nomi in orbita rossonera

Il Milan valuta l'acquisto di un esterno destro nel calciomercato estivo. Tra i nomi in orbita ci sono diversi giocatori, ancora in fase di valutazione. La società ha già rafforzato difesa e attacco con Gila e Ramos, ma continua a cercare opzioni per il reparto esterno. La trattativa è ancora in corso e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui nomi o sui tempi di eventuale accordo.

Dopo aver blindato la difesa con Mario Gila e l'attacco con Gonçalo Ramos, il calciomercato estivo del Milan non si ferma. Sebbene la priorità immediata della dirigenza rossonera sia sfoltire la rosa per finanziare i primi colpi, gli uomini mercato di Via Aldo Rossi stanno portando avanti sotto traccia i negoziati per altri 4-5 rinforzi di spessore da regalare al nuovo tecnico Rúben Amorim. Il focus principale in queste ore è puntato sulla fascia destra, dove serve un innesto di spessore per il centrocampo a quattro. Obiettivo Guéla Doué: duttilità tattica e il derby con l'Inter. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Guéla Doué, esterno classe 2002 di nazionalità ivoriana ma in possesso del passaporto francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO

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