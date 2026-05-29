Paul Anthony Kelly ha smesso di vestirsi come John F. Kennedy Jr. e ora opta sempre più per abiti ispirati a John F. Kennedy. Nonostante la fine della relazione con Love Story sia passata da oltre tre mesi, Kelly continua a mostrare uno stile che richiama il presidente statunitense.

Anche se Love Story si è conclusa più di tre mesi fa, Paul Anthony Kelly non sembra ancora essersi lasciato alle spalle l’universo dei Kennedy. Durante il tour promozionale della serie-evento targata FX questa settimana, l’attore canadese è tornato a New York somigliando meno a John F. Kennedy Jr. e più a qualcuno che ha ormai assorbito completamente tutta la mitologia stilistica dei Kennedy. Non parliamo delle classiche foto paparazzate fuori dai ristoranti di Tribeca: qui siamo dalle parti del pieno immaginario Camelot-in-vacanza. Celebrity Sightings In New York - May 26, 2026. Jason HowardBauer-Griffin Ieri, l’attore canadese è stato avvistato con un maglione in maglia blu, pantaloni navy e lucidi Chelsea boots neri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Paul Anthony Kelly si veste sempre meno come John F. Kennedy Jr. e sempre più come il vero John F. Kennedy

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