Chi è John Kennedy nuovo obiettivo della Lazio per rinforzare l’attacco di Sarri La sua storia e l’identikit tecnico

La Lazio sta valutando l’acquisto di John Kennedy come rinforzo offensivo. Si tratta di un attaccante sudamericano, con un profilo tecnico che interessa alla società. La squadra sta esplorando opzioni provenienti dal mercato sudamericano per rafforzare il reparto avanzato. Kennedy ha un percorso professionale che include diverse esperienze nel settore giovanile e in campionati esteri. La società biancoceleste sta seguendo da vicino le sue prestazioni e valutando un possibile investimento.

Chi è John Kennedy, la storia e l’identikit tecnico del nuovo obiettivo della Lazio. Quello che c’è da sapere. La Lazio guarda con grande interesse al mercato sudamericano per rimodellare il proprio attacco. Nelle ultime ore – secondo Di Marzio – sono stati registrati i primi contatti tra il club biancoceleste e l’entourage di John Kennedy, talentuoso attaccante classe 2002 di proprietà del Fluminense. Ma chi è davvero questo giovane calciatore che sta accendendo i radar di mercato della Capitale? Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’eroe della Copa Libertadores 2023. Nato a Itaúna nel maggio del 2002, John Kennedy Batista de Souza è già una leggenda vivente per i tifosi del Tricolor Carioca. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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