Calciomercato Inter-Juventus | intrigo Bremer Bisseck sirene milionarie Nuove sirene per Bastoni Palestra e - Le indiscrezioni nerazzurre
Yann Bisseck potrebbe lasciare l’Inter durante questa sessione di mercato estivo. Il difensore, attualmente sotto contratto con il club nerazzurro, è al centro di trattative con il Bayern Monaco. Nel frattempo, ci sono ancora differenze tra l’Inter e il Liverpool per Curtis Jones, mentre si susseguono voci di interesse per Bastoni, Palestra e Muharemovic. Per quanto riguarda il calciomercato, si parla anche di nuove offerte milionarie per alcuni giocatori nerazzurri.
Calciomercato Inter, Bisseck-Bayern Monaco: si può Yann Bisseck potrebbe lasciare l'Inter nel corso di quest'estate. La Germania chiama e, Christian Falk - giornalista di SportBild, nel podcast 'Bayern Insider' - rivela un forte interesse del Bayern Monaco per il 25enne difensore tedesco. Vero che nel ruolo piace anche Josko Gvardiol del Manchester City, ma il club inglese lo valuta 75 milioni. I nerazzurri invece potrebbero dare l'ok a una cessione del classe 2000 nato a Colonia per una quarantina di milioni. Calciomercato Inter, Curtis Jones: ancora distanza con il Liverpool Il colpo Curtis Jones dal Liverpool? Più complicato di quanto non sia filtrato sin qui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Inter, sirene blaugrana per Bastoni. Pedullà svela lo scenario di mercato con il BarcellonaIl calciomercato dell'Inter si arricchisce di uno scenario legato al difensore Bastoni, soggetto a interessamenti da parte del Barcellona.
Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Openda?In vista della sessione di calciomercato, si vocifera di un interesse da parte di club inglesi per l’attaccante.
Temi più discussi: Il Barcellona prepara l'assalto a Cambiaso: la Juve disposta ad ascoltare offerte; Muro Liverpool su Alisson, la Juve pensa a Mamardashvili (in prestito) e a... De Gea; Calciomercato Inter News | Rinnovi problematici per Bisseck e Carlos Augusto, si pensa alla cessione; Calciomercato Roma, intrigo Dovbyk: contatti con la Juventus.
Intrigo di mercato in casa #Juve in vista della prossima sessione estiva I bianconeri potrebbero sacrificare un big per fare cassa e il dubbio ricade su #Bremer o #Cambiaso: voi chi cedereste? TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM facebook
Calciomercato Inter: acquisti, cessioni e scambi in tempo realeCalciomercato Inter: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it
Inter interessata a Cambiaso: la Juve chiude allo scambio con FrattesiPossibile scambio tra Inter e Juventus con Cambiaso a Milano e Frattesi a Torino? I bianconeri chiudono seccamente all'ipotesi. tuttojuve.com