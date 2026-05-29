Calciomercato Inter-Juventus | intrigo Bremer Bisseck sirene milionarie Nuove sirene per Bastoni Palestra e - Le indiscrezioni nerazzurre

Notizia in breve

Yann Bisseck potrebbe lasciare l’Inter durante questa sessione di mercato estivo. Il difensore, attualmente sotto contratto con il club nerazzurro, è al centro di trattative con il Bayern Monaco. Nel frattempo, ci sono ancora differenze tra l’Inter e il Liverpool per Curtis Jones, mentre si susseguono voci di interesse per Bastoni, Palestra e Muharemovic. Per quanto riguarda il calciomercato, si parla anche di nuove offerte milionarie per alcuni giocatori nerazzurri.