Calciomercato Inter Romero spinge per il ritorno in Italia! Il centrale gradisce il progetto nerazzurro

Un difensore argentino, attualmente in forza a un club straniero, preferirebbe tornare in Italia e ha mostrato interesse per un trasferimento all'Inter. L'atleta ha espresso entusiasmo per il progetto nerazzurro, anche se il costo del cartellino rappresenta ancora un ostacolo. La trattativa tra le parti coinvolge la valutazione economica e le possibilità di accordo. La società nerazzurra sta valutando le opzioni per un eventuale trasferimento.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Romero spinge per il ritorno in Italia! Il centrale argentino ha gradito il progetto nerazzurro, ma il costo resta elevato. L’ Inter è alla ricerca di un difensore di alto livello e tra i nomi monitorati dal direttore sportivo Piero Ausilio figura Christian Romero, attualmente al Tottenham e prossimo protagonista nella finale del Mondiale con l’ Argentina. Situazione del giocatore. Secondo Sportitalia, il difensore del Tottenham e della Selección Argentina sarebbe stato intoccabile per Roberto De Zerbi, se solo non avesse chiesto a gran voce agli Spurs di cambiare maglia e vivere una nuova esperienza professionale nella stagione che verrà. 🔗 Leggi su Internews24.com

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