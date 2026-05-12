Calciomercato Inter | Pavard annuncia l’addio al Marsiglia e ‘prenota’ il ritorno in nerazzurro La sua idea è stata svelata!

Benjamin Pavard ha comunicato ufficialmente l’intenzione di lasciare il Marsiglia, squadra con cui è attualmente tesserato. In un’intervista, il difensore ha affermato di voler tornare all’Inter per tentare di conquistare un posto in rosa. Secondo fonti vicine al calciatore, Pavard avrebbe già manifestato il desiderio di trasferirsi in nerazzurro, lasciando intendere di avere le idee chiare riguardo al suo futuro calcistico.

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