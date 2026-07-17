Calciomercato | dalla Promozione alla Terza Categoria Trattative infuocate Il poker del Comeana

Le trattative di calciomercato sono intense tra Promozione e Terza Categoria, con molte società che si avvicinano a completare le rose. A pochi giorni dall’agosto, le squadre stanno definendo gli ultimi acquisti e cessioni per prepararsi all’inizio dei campionati e delle coppe. Tra le operazioni più chiacchierate, spicca il poker del Comeana, che ha rinforzato significativamente il proprio organico. La maggior parte delle società ha ormai scelto i giocatori da inserire nelle proprie rose.

Con l’avvicinarsi del mese di agosto, quasi tutte le società sono vicine a completare i rispettivi organici in vista dell’inizio di campionati e coppe, dalla Promozione alla Terza Categoria. Ma il calciomercato è in pieno fermento e le operazioni, sia in entrata che in uscita, sono sempre più all’ordine del giorno. In Prima Categoria ad esempio, è il Casale Fattoria ad essersi preso la scena negli ultimissimi giorni:a Casale sono arrivati il centrocampista classe 2004 Alessandro Seghi (che in carriera ha giocato anche in Serie D) e l’attaccante ventenne Alessio Guizzaro, proveniente dal Maliseti. In Seconda Categoria, poker di volti nuovi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Molto molto bene...giocatore importante e una certezza per la categoria...speriamo di chiudere a brevissimo #Sampdoria #Calciomercato x.com

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