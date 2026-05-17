Terza categoria Sammartinese vantaggio in finale Poi sfuma il sogno della promozione

Nella partita di terza categoria tra Sammartinese e Aurora, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 3-1. La gara si è conclusa con la squadra della Sammartinese che aveva ottenuto un vantaggio in finale, ma poi ha visto sfumare il sogno della promozione. In campo sono scese diverse formazioni con cambi durante il match, tra cui Zanoni e Casadei entrati rispettivamente al 5’ del primo tempo e al 30’ della ripresa. La formazione della Sammartinese ha schierato Izzo tra i pali, con Manieri, Brasini Giunchi e Bacci in difesa.

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