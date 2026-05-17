Terza categoria Sammartinese vantaggio in finale Poi sfuma il sogno della promozione
Nella partita di terza categoria tra Sammartinese e Aurora, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 3-1. La gara si è conclusa con la squadra della Sammartinese che aveva ottenuto un vantaggio in finale, ma poi ha visto sfumare il sogno della promozione. In campo sono scese diverse formazioni con cambi durante il match, tra cui Zanoni e Casadei entrati rispettivamente al 5’ del primo tempo e al 30’ della ripresa. La formazione della Sammartinese ha schierato Izzo tra i pali, con Manieri, Brasini Giunchi e Bacci in difesa.
U. SAMMARTINESE 1 AURORA 3 UNION SAMMARTINESE: Izzo; Manieri, Brasini Giunchi, Bacci (5’ pt Zanoni, 30’ st Casadei); Valgimigli (11’ st Rossi), Battistini, Sassi, Zanotti; Ferrari, Pirani, Sansovini. A disp.: Fabbri, Pedota, Rigato, Sabatino, Selvaggio. All.: Capanni. AURORA: Nan Bia, Nicosanti, Sintoni (40’ st Oleshchenko), Dieng, Diop, M. Rossi, De Barros, Seye (40’st E. Rossi), Montalti, Maione, Vacalebre (40’ st Geberti). A disp.: Montanari, Arduini, Ferri, Diongue, Folicaldi, Simone. All.: Nava. Reti: 20’ pt Ferrari, 41’ Seye, 15’ st, 37’ st Vacalebre. Arbitro: Faccetta di Forlì. Note: 1000 spettatori circa. L’Aurora torna in Seconda categoria dopo due stagioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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