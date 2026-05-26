Nell'ultima giornata del campionato di Terza categoria sono stati definiti i risultati finali. Otto squadre sono in corsa per la promozione. La stagione si è conclusa con le partite della trentesima giornata, che hanno deciso le classifiche finali e le squadre che accederanno alle categorie superiori.

Si è disputata la trentesima ed ultima giornata del campionato di Terza categoria che ha emesso gli ultimi verdetti. Ecco risultati e classiche, con relativi accoppiamenti playoff che prenderanno il via tra venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno. Girone A, risultati: Academy Montecchio-Piobbico 90 2-2; Borgo Pace-Furlo 1-0; Cesane-Montelabbate 2-0; Pieve di Cagna-San Silvestro 4-0; Pol. Bottega-Gallo Football 5-1; Torre-Valfoglia 1-2; Villa Palombara-GabicceGradara B. 3-2; riposa: Schieti Classifica: Pol. Bottega 60; Pieve di Cagna 55; Cesane 53; Furlo 48; Piobbico 90, Schieti 45; San Silvestro, Borgo Pace 42; Villa Palombara 41; GabicceGradara B 39; Montelabbate 38; Academy Montecchio 29; Valfoglia 27; Gallo Football, Torre 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terza Categoria. Ecco i verdetti: otto a caccia della promozione

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