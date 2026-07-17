Calcio Serie C Carpi Cassani | Fatti ritocchi mirati per cambiare qualcosa

Il tecnico del Carpi ha annunciato di aver effettuato interventi mirati per migliorare la squadra. Dopo due mesi e mezzo senza partite, si prepara alla seconda stagione consecutiva alla guida del club. La società e l’allenatore stanno discutendo un possibile rinnovo del contratto, che scade a giugno 2027.

In questi due mesi e mezzo senza calcio giocato, in casa Carpi la certezza è sempre stata Stefano Cassani. Il tecnico di Solarolo è pronto per la seconda stagione di fila alla guida del Carpi, con all’orizzonte un possibile prolungamento di contratto (in scadenza a giugno 2027) su cui società e mister stanno ragionando da qualche settimana. "Siamo contenti di ripartire – spiega al raduno – con una squadra che, quasi per metà, è nuova. Gli stimoli sono ancora maggiori e, ovviamente, rispetto all’anno scorso, quando ero un esordiente, conosco la categoria e conosco anche meglio la mia squadra. Abbiamo cercato anche di fare acquisti sui nuovi mirati rispetto a quelle piccole correzioni, piccole cose diverse che vogliamo fare rispetto all’anno scorso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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