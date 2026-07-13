CARPI Due innesti solo da annunciare (i 2006 ex Bologna Nesi e Gasperini) e quattro pedine che mancano per completare la nuova rosa del Carpi. Pur senza avere ancora presentato il nuovo direttore sportivo Gianluca Olivieri (a metà mese il via libera burocratico dopo la rescissione con il Ravenna), il mercato del Carpi ha già dato un volto quasi definitivo alla rosa che avrà a disposizione mister Stefano Cassani da dopo domani, mercoledì 15, quando la squadra si radunerà nel pomeriggio all’antistadio per il primo allenamento. Sono 7 fin qui i volti nuovi, Gasperini fra i pali, Nesi sulla corsia, Bagatti, Zarpellon e Astrologo in mediana, Vitale e Carcani nella zona d’attacco, ma servono ancora quattro pedine per rendere complete le alternative del 3-4-2-1 del tecnico di Solarolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, a Cassani mancano quattro pedine. Rosa ormai completa, mercoledì il raduno

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