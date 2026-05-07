Vis Casilina calcio Morelli | Con pochi ritocchi questa squadra può stare ai vertici

Leonardo Morelli, portiere nato nel 2000, si è unito di recente alla squadra di Prima categoria della Vis Casilina. Prima di approdare alla società romana, ha giocato per un anno e mezzo in una squadra abruzzese di categoria simile. In una dichiarazione, Morelli ha affermato che con alcuni piccoli aggiustamenti, la squadra può raggiungere posizioni di vertice nel campionato.

Roma – E’ uno degli ultimi arrivati nel gruppo della Prima categoria della Vis Casilina. Leonardo Morelli, portiere classe 2000, ha vissuto un’esperienza nella medesima categoria abruzzese (al Tagliacozzo) nell’ultimo anno e mezzo. “Ma avevo voglia di riavvicinarmi a Roma e il presidente Enrico.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vis Casilina calcio, Barile: “Il gruppo è cresciuto, ma c’è ancora da sudare”Roma – Ha decisamente sistemato la classifica l’Under 16 regionale della Vis Casilina. Vis Casilina calcio, Fiorentini: “Vogliamo almeno il secondo posto del girone”Roma – Ricomincerà da un big match il rush finale dell’Under 17 regionale della Vis Casilina. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Scheda squadra Invictus 2018. Vis Casilina calcio, Pierluca: In questi mesi di prima squadra sono cresciuto tantoRoma – La Prima categoria della Vis Casilina giocherà l’ultima gara stagionale domenica prossima in casa contro il Cori e sarà un modo per salutare un’annata sicuramente positiva. Non solo la squadra ... romatoday.it Vis Casilina calcio, la carica di capitan Fabrianesi: Vogliamo provarci fino all’ultimoRoma – L’Under 15 provinciale della Vis Casilina sta vivendo uno stranissimo momento di calendario. Sabato scorso la squadra di mister Mirko Rovere ha pareggiato 1-1 in casa col Tor Sapienza, squadra ... romatoday.it