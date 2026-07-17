calcio eccellenza mobilieri pronti per iniziare la stagione

La squadra dei Mobilieri Ponsacco si appresta a iniziare la nuova stagione di calcio di Eccellenza. Durante la Notte delle Stelle a Scandicci, evento organizzato dall’Almanacco del Calcio Toscano, sono stati premiati come miglior team della regione. La squadra ha ricevuto riconoscimenti dai media dilettantistici e ha festeggiato il riconoscimento ufficiale. La società si prepara per le sfide della prossima stagione, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità delle prestazioni.

Festeggiati i Mobilieri Ponsacco dai mass media dilettantistici e nella Notte delle Stelle a Scandicci, l’evento organizzato dall’Almanacco del Calcio Toscano hanno ricevuto il premio come migliore squadra della toscana. Premiato Luca Polzella come il miglior allenatore dal rotocalco Goal Maremma e Il giornale Grosseto Sport ha premiato come player of the year come miglior goleador dell’anno Lorenzo Sciapi con la scarpa d’oro, ed il giovane Panetella Rayan premiato come giocatore promettente. Il presidente Sisti ha già provveduto ad iscrivere la prima squadra all’ Eccellenza seguiti dalla Juniores Elite ed all’ Under 18 formazione che debutterà quest’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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