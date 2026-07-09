mobilieri un premio per la grande stagione e lavori in corso in vista del salto in eccellenza

I Mobilieri si preparano a passare in Eccellenza, dopo aver completato la riorganizzazione societaria e tecnica. La società ha confermato alcuni giocatori e introdotto nuove figure nel team, mentre i lavori sono ancora in corso per il salto di categoria. La stagione è stata riconosciuta come lunga e impegnativa, con un premio in vista per i successi raggiunti. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per il cambio di categoria.

Il passaggio dei Mobilieri alla categoria di Eccellenza ha richiesto alla società tempi lunghi nella riorganizzazione societaria e tecnica dove sfilano molte conferme ed anche novità interessanti. Nel mezzo a questa silenziosa attività c’è stata la premiazione alla Notte delle Stelle a Scandicci della squadra dei Mobilieri Ponsacco come la migliore della Toscana. Intanto l’assegnazione da parte del Comune della convenzione degli impianti sportivi ha trovato un’altra soluzione prorogando l’incarico alla società rossoblù per tre mesi, un pour parler come dice Sisti, per studiare e definire l’assegnazione, visto che oltre alla prima squadra, ci sarà da gestire la Juniores Elite e un nuova formazione di Under 18, oltre al settore Giovanile in salutare crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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