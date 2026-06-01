Il capitano Alpi giocherà la 22ª stagione in Eccellenza. La Valsanterno sta preparando la rosa per il nuovo campionato, dopo aver vinto il torneo di Promozione con ampio margine. L’obiettivo della squadra è raggiungere la salvezza. La formazione sta lavorando per rafforzarsi e affrontare la nuova categoria. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul mercato o sulla composizione definitiva della rosa.

Dopo avere dominato il campionato di Promozione, vinto con distacchi abissali, la Valsanterno sta costruendo la squadra per il torneo di Eccellenza. Il direttore sportivo Daniele Maiardi l’aveva anticipato: "Cercheremo di confermare più giocatori possibili, prenderemo qualche elemento e proveremo ad essere competitivi". L’obiettivo della ’Valle’ sarà la permanenza in categoria, senza soffrire troppo, togliendosi delle soddisfazioni e valorizzando i ragazzi provenienti dal settore giovanile. La prima pietra posta sulla nuova stagione è la conferma del tecnico Alberto Benazzi, quest’anno non ha sbagliato una mossa, non ci sono stati mai momenti difficili ed il risultato è quello di aver dominato il girone C di Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza, il capitano Alpi sarà alla 22esima stagione. Valsanterno al lavoro. Obiettivo la salvezza

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