Due nuovi acquisti, Bertora e Mancuso, sono stati annunciati dall’Arezzo calcio femminile per la prossima stagione in serie B. La società sta completando la rosa da consegnare all’allenatore Andrea Benedetti, che guiderà le squadre per il quinto anno consecutivo. La presentazione dei due nuovi giocatori fa parte delle operazioni di rafforzamento del team in vista del campionato. La squadra sta lavorando per completare la rosa prima dell’inizio della stagione.

AREZZO In casa Arezzo calcio femminile continua la costruzione della rosa da mettere a disposizione del tecnico Andrea Benedetti per la prossima stagione in serie B, la quinta consecutiva delle amaranto. Nelle ultime ore la società del presidente Massimo Anselmi ha perfezionato due acquisti e confermato una calciatrice già in organico nella passata stagione. Per quanto riguarda i nuovi innesti, ad Arezzo sono arrivate Carolina Bertora e Giulia Mancuso (nella foto). La prima è una giovane difensore classe 2007 cresciuta nel vivaio della Juventus, con cui ha partecipato al campionato Primavera 1, vinto nella stagione 2425. Bertora vanta anche la vittoria di due coppe Italia Primavera e la partecipazione al campionato europeo Under 19 con la nazionale italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio donne serie B: nuovi innesti per il gruppo di Benedetti. Ecco Bertora e Mancuso

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