Il Comune di Bertinoro si appresta a celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e del suffragio universale femminile con un ricco programma di appuntamenti culturali e istituzionali, incentrati sul ruolo delle donne nella vita pubblica e sul valore profondo dell’accoglienza. Il cartellone di iniziative si inserisce nell’ambito del più ampio progetto denominato ‘80 Anni D: passato, presente e futuro di Donne che votano’, un percorso promosso con il sostegno della Regione Emilia-Romagna che mira a stimolare la riflessione sulla cittadinanza attiva e sulla memoria storica del territorio, e che proseguirà nei prossimi mesi anche attraverso laboratori didattici per le scuole e la consegna del premio intitolato a Giovanni Gatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro celebra le donne. Ospite Mancuso

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