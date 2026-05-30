Bertinoro celebra le donne Ospite Mancuso
Il Comune di Bertinoro si prepara a festeggiare l’ottantesimo anniversario della nascita di una figura femminile. L’evento prevede la partecipazione di una ospite speciale, identificata con il nome Mancuso. La celebrazione si svolgerà in una data prossima, con un programma che include interventi e momenti di riflessione dedicati alle donne. La manifestazione si inserisce nelle iniziative promosse dal Comune per valorizzare il ruolo femminile nella comunità.
Il Comune di Bertinoro si appresta a celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e del suffragio universale femminile con un ricco programma di appuntamenti culturali e istituzionali, incentrati sul ruolo delle donne nella vita pubblica e sul valore profondo dell’accoglienza. Il cartellone di iniziative si inserisce nell’ambito del più ampio progetto denominato ‘80 Anni D: passato, presente e futuro di Donne che votano’, un percorso promosso con il sostegno della Regione Emilia-Romagna che mira a stimolare la riflessione sulla cittadinanza attiva e sulla memoria storica del territorio, e che proseguirà nei prossimi mesi anche attraverso laboratori didattici per le scuole e la consegna del premio intitolato a Giovanni Gatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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