Nella giornata odierna alle 17, l’Arezzo calcio femminile scenderà in campo contro la Res Donna Roma per l’ultima partita del campionato di serie B, dedicata a Raimondo Vianello. Alla vigilia dell’incontro, il gruppo di Benedetti ha ricevuto un messaggio di supporto da parte di Jovanotti attraverso un video in cui ha rivolto un grande abbraccio alle ragazze amaranto. La partita si svolgerà sul campo romano, segnando la conclusione della stagione.

AREZZO L’Arezzo calcio femminile concluderà il proprio campionato di serie B oggi alle ore 17 sul campo della Res Donna Roma, dedicato a "Raimondo Vianello". Non poteva dunque che essere un altro grande personaggio dello spettacolo a fare gli auguri alle amaranto per gli ultimi novanta minuti della stagione. Ripreso dal viceallenatore dell’Acf, infatti, alle ragazze è giunto un video speciale niente meno che da Lorenzo Cherubini (nella foto), in arte Jovanotti. Il celebre cantante è originario di Cortona, dove oggi vive e risiede, ed è dunque legato al territorio aretino. "Mando un grande abbraccio alle ragazze del calcio femminile aretino – ha detto il cantante nel video – Tenete duro perché lo sport è la cosa più bella del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio donne serie B: sorpresa per il gruppo di Benedetti alla vigilia dell’ultima di campionato. L’incoraggiamento di Jovanotti in un video: "Un grande abbraccio alle ragazze amaranto»

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