Khalaili non supera le visite mediche | niente ok del CONI e l’affare con l’Inter salta definitivamente

Khalaili non ha superato le visite mediche richieste dal CONI, impedendo così il trasferimento all’Inter. L’operazione, che sembrava ormai definita, è stata annullata definitivamente dopo il mancato nulla osta. Nessun altro dettaglio sul motivo dello stop, ma il risultato è che il trasferimento non si realizzerà. La trattativa si è conclusa con questa decisione, mettendo fine alla possibilità di vedere il calciatore in maglia nerazzurra.

Khalaili non supera le visite mediche: niente ok del CONI e l’Inter fa saltare l’operazione. Tutti i dettagli sullo stop improvviso. Il trasferimento di Khalaili all’ Inter è definitivamente saltato. Un affare che sembrava ormai in dirittura d’arrivo per rinforzare la rosa nerazzurra si è invece interrotto in modo brusco e irreversibile: il giocatore non ha superato i controlli clinici previsti dal protocollo italiano. Il motivo dello stop: idoneità sportiva negata dal CONI. La causa dello stop è strettamente medica. L’esterno non ha ottenuto l’autorizzazione necessaria per il rilascio dell’ idoneità sportiva da parte del CONI, requisito indispensabile per poter essere tesserato in Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Inter, Khalaili non supera le visite mediche imposte dal CONI, niente arrivo ai Nerazzurri

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