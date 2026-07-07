Cagliari raggiunto l' accordo per il rinnovo di Belotti

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Andrea Belotti ha firmato un nuovo contratto con il Cagliari che lo lega alla squadra fino al 2027. L’attaccante continuerà a far parte della rosa anche nella prossima stagione e sarà a disposizione dell’allenatore. La notizia è stata confermata da fonti televisive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Andrea Belotti sarà ancora un calciatore del Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante ha rinnovato il contratto fino al 2027 e farà parte dell'organico a disposizione di mister Pisacane per la nuova stagione. Arrivato in Sardegna un anno fa, l'annata di Belotti è stata profondamente segnata dalla rottura del legamento crociato che l'ha costretto a fermarsi per circa otto mesi. Ora, il Gallo è pronto a giocarsi nuovamente le sue carte con la maglia dei rossoblù. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

cagliari raggiunto l accordo per il rinnovo di belotti
© Sportmediaset.mediaset.it - Cagliari, raggiunto l'accordo per il rinnovo di Belotti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Perché il CAGLIARI dovrebbe rinnovare BELOTTI (5 motivi)

Video Perché il CAGLIARI dovrebbe rinnovare BELOTTI (5 motivi)

Notizie e thread social correlati

Il futuro di Belotti tra rinnovo e leadership: cosa farà la dirigenza del Cagliari? – VIDEO di Elia SerraLa dirigenza del Cagliari sta valutando se offrire un rinnovo contrattuale all’attaccante Belotti o lasciarlo partire.

Belotti Cagliari, sì al rinnovo fino al 2027. I rossoblù non hanno dubbi! Il finale di campionato sarà decisivoL’attaccante continuerà a indossare la maglia del Cagliari fino al 2027 dopo la conferma ufficiale del club.

Temi più discussi: Cagliari, Gaetano vicino all'addio: accordo raggiunto con l'Atalanta; Roma, Alessandro Romano verso il Cagliari: accordo raggiunto, manca solo l’annuncio; Romano-Cagliari, fumata bianca: accordo trovato con la Roma, oggi l’ufficialità; Il Cagliari inizia a costruire la squadra di Pisacane, prime mosse di mercato: trattative, due acquisti e Gaetano verso l'Atalanta.

cagliari raggiunto l accordoSKY - Romano al Cagliari, accordo raggiunto anche con il giocatoreAlessandro Romano diventerà un nuovo giocatore del Cagliari. Come raccontato, i rossoblù avevano raggiunto già un accordo con la Roma. Nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno, è arrivata l'intesa an ... napolimagazine.com

cagliari raggiunto l accordoAccordo raggiunto tra Romano e il Cagliari: alla Roma 5 milioni più bonusIl centrocampista classe 2006 è vicinissimo al trasferimento in Sardegna. Trovata l'intesa col calciatore, ai giallorossi fino a 6,5 milioni di euro ... ilromanista.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web