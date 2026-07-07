Andrea Belotti ha firmato un nuovo contratto con il Cagliari che lo lega alla squadra fino al 2027. L’attaccante continuerà a far parte della rosa anche nella prossima stagione e sarà a disposizione dell’allenatore. La notizia è stata confermata da fonti televisive.

Andrea Belotti sarà ancora un calciatore del Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante ha rinnovato il contratto fino al 2027 e farà parte dell'organico a disposizione di mister Pisacane per la nuova stagione. Arrivato in Sardegna un anno fa, l'annata di Belotti è stata profondamente segnata dalla rottura del legamento crociato che l'ha costretto a fermarsi per circa otto mesi. Ora, il Gallo è pronto a giocarsi nuovamente le sue carte con la maglia dei rossoblù. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Sportmediaset.mediaset.it - Cagliari, raggiunto l'accordo per il rinnovo di Belotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché il CAGLIARI dovrebbe rinnovare BELOTTI (5 motivi)

Notizie e thread social correlati

Il futuro di Belotti tra rinnovo e leadership: cosa farà la dirigenza del Cagliari? – VIDEO di Elia SerraLa dirigenza del Cagliari sta valutando se offrire un rinnovo contrattuale all’attaccante Belotti o lasciarlo partire.

Belotti Cagliari, sì al rinnovo fino al 2027. I rossoblù non hanno dubbi! Il finale di campionato sarà decisivoL’attaccante continuerà a indossare la maglia del Cagliari fino al 2027 dopo la conferma ufficiale del club.

Temi più discussi: Cagliari, Gaetano vicino all'addio: accordo raggiunto con l'Atalanta; Roma, Alessandro Romano verso il Cagliari: accordo raggiunto, manca solo l’annuncio; Romano-Cagliari, fumata bianca: accordo trovato con la Roma, oggi l’ufficialità; Il Cagliari inizia a costruire la squadra di Pisacane, prime mosse di mercato: trattative, due acquisti e Gaetano verso l'Atalanta.

Ora è fatta: Gianluca #Gaetano sarà un nuovo giocatore dell' #Atalanta. Accordo totale e definitivo raggiunto con il #Cagliari per il centrocampista classe 2000. Operazione chiusa con successo, si attende solo l'annuncio ufficiale. #Calciomercato #Tran x.com

[Nico Schira] NOTIZIA FLASH: L'Inter sta preparando una nuova offerta di circa €50M + bonus all'Atalanta per Palestra nei prossimi giorni. Un accordo personale è già stato raggiunto per un contratto di 5 anni del valore di €3M/stagione. : r/FCInterMil reddit

SKY - Romano al Cagliari, accordo raggiunto anche con il giocatoreAlessandro Romano diventerà un nuovo giocatore del Cagliari. Come raccontato, i rossoblù avevano raggiunto già un accordo con la Roma. Nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno, è arrivata l'intesa an ... napolimagazine.com

Accordo raggiunto tra Romano e il Cagliari: alla Roma 5 milioni più bonusIl centrocampista classe 2006 è vicinissimo al trasferimento in Sardegna. Trovata l'intesa col calciatore, ai giallorossi fino a 6,5 milioni di euro ... ilromanista.eu